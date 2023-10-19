Режим "турбо": Німеччина прискорить процес працевлаштування українських біженців

Уряд Німеччини заявив, що нині існує потреба у прискоренні та спрощенні процесу працевлаштування біженців з України та закликав компанії послабити вимоги до знання німецької мови та запропонувати додаткове навчання.

Про це повідомляє DW.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль та очільниця Федерального агентства зайнятості Андреа Налес 18 жовтня представили відповідну програму, спрямовану на інтеграцію на ринок праці біженців загалом та українців з тимчасовим захистом зокрема. Для її реалізації призначили спеціального уповноваженого.

Як пояснив такий крок уряду Гайль, німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників.

За останніми даними, з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни Росії проти України, працездатним є 52 відсотки. З них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

Після початкового етапу орієнтації та вивчення німецької мови тепер має бути увімкнений режим "турбо", сказав Гайль. Він пояснив, що понад 100 тисяч людей з України уже завершили інтеграційні та мовні курси, і ця цифра подвоїться в найближчі місяці, тож "настав час для наступного етапу".

"Ми хочемо і будемо швидше виводити цих людей з аудиторій на робочі місця", - сказав він.

"Працевлаштування має бути можливим і з базовими знаннями німецької мови, якщо людина має відповідну освіту, кваліфікацію та навички. Українки та українці їх, як правило, мають", - зазначила своєю чергою Налес.

Зауважимо, українські біженці, які знайшли прихисток у Європейському Союзі, відіграли важливу роль у покращенні ситуації на ринку праці в країнах блоку. В Європейських державах виник дефіцит робочої сили, а працевлаштування більш як половини українців сприяє зменшенню цієї проблеми.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу вирішила продовжити на один рік з 4 березня 2024 року по 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту для громадян України.