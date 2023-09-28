ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити на один рік з 4 березня 2024 року по 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту для громадян України, йдеться у її повідомленні.

"Щоб забезпечити впевненість для більш ніж 4 мільйонів українських біженців, які нині мешкають у ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від агресивної війни Росії проти України", - сказано у ньому.

Нагадаємо, що механізм тимчасового захисту було активовано 4 березня 2022 року – лише за кілька днів після того, як російські збройні сили розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну. Після закінчення терміну в один рік його автоматично продовжили ще на один рік.

Механізм тимчасового захисту ЄС забезпечує негайний та колективний, тобто без необхідності розгляду індивідуальних заяв, захист переміщених осіб, які не мають можливості повернутися до країни свого походження.

Його мета полягає в тому, щоб полегшити тиск на національні системи надання притулку та дозволити переміщеним особам користуватись узгодженими правами на всій території ЄС.

Це включає право на проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу, соціальну допомогу, а також доступ до освіти для дітей.

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