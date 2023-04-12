За рік захисту в Європі попросили 3,8 млн українців - Євростат

Після вторгнення Росії в Україну ЄС вперше активував Директиву тимчасового захисту для прийому біженців з України, якою скористалися 3,8 млн громадян.

Про це йдеться в доповіді Європарламенту про стан європейських кордонів на основі результатів Євростату.

"Російська агресивна війна проти України змусила більше восьми мільйонів людей виїхати за межі України. ЄС відповів на ці події та активував, вперше в історії, Директиву тимчасового захисту, яка надала людям, що рятувалися від війни, негайний тимчасовий захищений статус в ЄС та гармонізований пакет прав у сферах проживання, освіти, охорони здоров’я та доступу до роботи. За даними Eurostat, на грудень 2022 року тимчасовим захистом в ЄС скористалися 3,8 мільйона людей", - йдеться у повідомленні.

Надання тимчасового захисту українцям на території ЄС не є перешкодою для подання біженцями заявок на отримання міжнародного притулку. Протягом 2022 року 28 000 громадян України подали заявки на отримання притулку в країнах ЄС+ (27 країн ЄС + Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія).

В 2022 році близько 13 мільйонів українців перетнули сухопутні кордони ЄС, близько 10 мільйонів скористалися прикордонними переходами для повернення в Україну.

Водночас ЄС та країни-члени вжили заходи для обмеження в’їзду до ЄС громадян Російської Федерації: з вересня 2022 року ЄС повністю скасував дію угоди між ЄС і Росією про спрощення візового режиму, що ускладнило для громадян РФ отримання шенгенських віз.

Нагадаємо, що більше половини українців повернуться додому - вважають респонденти дослідження міграційних процесів та настроїв українців. 46% опитаних вважають, що до країни повернеться половина та більше з тих українців, які виїхали після початку повномасштабної війни, 27% – від чверті до половини, 14% – менше чверті, 13% – більше 90% з тих, хто виїхав.