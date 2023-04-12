За год защиты в Европе попросили 3,8 млн украинцев - Евростат

После вторжения России в Украину ЕС впервые активировал Директиву временной защиты для приема беженцев из Украины, которой воспользовались 3,8 млн граждан.

Об этом говорится в докладе Европарламента о состоянии европейских границ на основе результатов Евростата.

"Российская агрессивная война против Украины заставила более восьми миллионов людей выехать за пределы Украины. ЕС ответил на эти события и активировал, впервые в истории, Директиву временной защиты, которая предоставила спасающимся от войны людям немедленный временный защищенный статус в ЕС и гармонизированный пакет прав в сферах проживания, образования, здравоохранения и доступа к работе.По данным Eurostat, на декабрь 2022 года временной защитой в ЕС воспользовались 3,8 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Предоставление временной защиты украинцам на территории ЕС не является препятствием для подачи беженцами заявок на получение международного убежища. В 2022 году 28 000 граждан Украины подали заявки на получение убежища в странах ЕС+ (27 стран ЕС + Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).

В 2022 году около 13 миллионов украинцев пересекли сухопутные границы ЕС, около 10 миллионов воспользовались пограничными переходами для возвращения в Украину.

В то же время, ЕС и страны-члены приняли меры по ограничению въезда в ЕС граждан Российской Федерации: с сентября 2022 года ЕС полностью отменил действие соглашения между ЕС и Россией об упрощении визового режима, что усложнило для граждан РФ получение шенгенских виз.

Напомним, что более половины украинцев вернутся домой – считают респонденты исследования миграционных процессов и настроений украинцев. 46% опрошенных считают, что в страну вернется половина и больше уехавших после начала полномасштабной войны, 27% – от четверти до половины, 14% – меньше четверти, 13% – более 90% из уехавших.