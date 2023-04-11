Украинским беженцам продлят разрешение ездить с украинскими правами - на какой срок

Украинцам не придется менять водительское удостоверение на британское через 12 месяцев пребывания в стране, если Департамент транспорта Великобритании примет соответствующее решение. В настоящее время ведомство проводит опрос на сайте, чтобы понять, насколько такую идею поддерживает население.

Украинским беженцам, оказавшимся в Великобритании, могут продлить разрешение ездить с украинскими правами до 3 лет. В департаменте объясняют, что изменения позволят украинцам лучше интегрироваться, ведь для решения своих вопросов они должны иметь доступ к транспорту.

Отметим, что украинцы не будут вынуждены обменивать свои права или проходить дополнительный тест, чтобы продолжать водить автомобиль с механической коробкой передач.

Через 36 месяцев им нужно будет сдать экзамен по вождению в стране.

Напомним, что 20 мая 2021 вступил в силу документ "The Driving Licences Order 2021", согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, может обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов. С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение.

Минтранс Чехии готовит реестр автомобилей на украинских номерах, чтобы вести учет водителей с временной защитой.

По данным министерства Чехии, представители местных властей не могут доставлять штрафы водителям и таким образом теряют доход.

В некоторых случаях чешские власти теперь могут пересматривать реестры транспортных средств из стран Европейского Союза, но это не поможет в случае Украины.

Отметим, что украинцы в Чехии не нуждаются в страховании своего авто в течение первых 6 месяцев. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия, все убытки возместит ЧКП – чешская страховая служба.