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Обмануть украинских трудовых мигрантов станет сложнее – парламент принял новый закон
Компании-посредники не смогут брать деньги с украинцев за помощь в трудоустройстве за границей. Верховная Рада приняла закон "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".
Посредникам запрещено требовать от трудовых мигрантов денежных средств за трудоустройство. По документу, финансовое вознаграждение фирмы будут просить у иностранных работодателей, которые к ним будут обращаться. Эти правила заработают через три месяца, когда закон вступит в силу.
"Процесс мошенничества заключается в том, что из соискателей работы берутся деньги за будущее трудоустройство (чаще всего в эквиваленте 300 – 600 евро), а затем компания–посредник просто исчезает, оставив сотни обманутых людей", – говорится в пояснительной записке.
За нарушение новых правил – большой штраф: от 3,5 до 4 тыс необлагаемых минимумов доходов, то есть от 59500 грн. Министерство экономики должно создать специальный реестр для фирм, помогающих искать работу за пределами Украины. Без подачи данных в реестр деятельность будет считаться незаконной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Трудовые мигранты будут уверены, что их ждут за границей. Ведь, согласно закону, посредники должны предоставлять проект трудового договора, который засвидетельствовал будущий работодатель.
Напомним, что в прошлом году в Польше, которая остается лидером среди трудовых мигрантов из Украины, был создан портал для помощи украинцам в поиске работы. Основным его преимуществом называют полное отсутствие посредников: все заявки по работе поступают непосредственно к работодателям.
Как сообщалось ранее, менее половины украинских беженцев в ЕС смогли найти работу. В странах Евросоюза в настоящее время находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время, только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться. Всего за 2022 год в Евросоюз прибыло около 16 млн. граждан Украины, из которых 11 млн. человек вернулись в Украину, 1 млн. — переехали в другие страны.