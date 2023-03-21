Обмануть украинских трудовых мигрантов станет сложнее – парламент принял новый закон

Компании-посредники не смогут брать деньги с украинцев за помощь в трудоустройстве за границей. Верховная Рада приняла закон "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

Посредникам запрещено требовать от трудовых мигрантов денежных средств за трудоустройство. По документу, финансовое вознаграждение фирмы будут просить у иностранных работодателей, которые к ним будут обращаться. Эти правила заработают через три месяца, когда закон вступит в силу.

"Процесс мошенничества заключается в том, что из соискателей работы берутся деньги за будущее трудоустройство (чаще всего в эквиваленте 300 – 600 евро), а затем компания–посредник просто исчезает, оставив сотни обманутых людей", – говорится в пояснительной записке.

За нарушение новых правил – большой штраф: от 3,5 до 4 тыс необлагаемых минимумов доходов, то есть от 59500 грн. Министерство экономики должно создать специальный реестр для фирм, помогающих искать работу за пределами Украины. Без подачи данных в реестр деятельность будет считаться незаконной.

Трудовые мигранты будут уверены, что их ждут за границей. Ведь, согласно закону, посредники должны предоставлять проект трудового договора, который засвидетельствовал будущий работодатель.

Напомним, что в прошлом году в Польше, которая остается лидером среди трудовых мигрантов из Украины, был создан портал для помощи украинцам в поиске работы. Основным его преимуществом называют полное отсутствие посредников: все заявки по работе поступают непосредственно к работодателям.

Как сообщалось ранее, менее половины украинских беженцев в ЕС смогли найти работу. В странах Евросоюза в настоящее время находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время, только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться. Всего за 2022 год в Евросоюз прибыло около 16 млн. граждан Украины, из которых 11 млн. человек вернулись в Украину, 1 млн. — переехали в другие страны.