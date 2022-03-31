У Польщі створили портал для допомоги українцям у пошуку роботи

Польський сайт Ukraincy Do Pracy закликає українців, які опинилися в цій країні, безкоштовно використовувати його для пошуку роботи. Основною його перевагою називають повну відсутність посередників: всі заявки щодо роботи надходять безпосередньо до роботодавців. За даними порталу, щомісяця його відвідує близько 60 тисяч користувачів.

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Працівник може знайти собі вакансію, вибираючи бажаний рівень заробітної плати; місце роботи; професію; місто та воєводство; сезон; надання житла та харчування. Пошук за заданими параметрами дозволяє вибрати найбільш привабливі пропозиції від польських підприємців.

У свою чергу роботодавці можуть підшукувати собі людей і безпосередньо, без публікації даних про вакансію, оскільки ресурс містить відкриту базу працівників із зазначенням, зокрема, цікавої для них роботи та місцевості проживання.

Заявку на роботу можна надсилати без реєстрації, просто вказавши свій телефон та доступність у месенджерах. Однак, щоб повною мірою скористатися можливостями пошуку роботи та співробітників, краще все ж зареєструватися.

Передбачається, що на сайті зареєстровані лише польські роботодавці, які шукають людей саме з України, що спрощує пошук для обох сторін.

Нагадаємо також, що нещодавно український сайт з працевлаштування robota.ua запустив бот для пошуку вакансій в Україні та за кордоном.

Крім того, сайт з пошуку роботи Jooble створив ресурс для працевлаштування у країнах Західної Європи українських біженців, які були змушені покинути свої міста через російську військову агресію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com