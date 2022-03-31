В Польше создали портал для помощи украинцам в поиске работы

Польский сайт Ukraincy Do Pracy призывает украинцев, оказавшихся в этой стране, бесплатно использовать его для поиска работы. Основным его преимуществом создатели называют полное отсутствие посредников: все заявки на работу поступают прямо к работодателям. По данным самого портала, ежемесячно его посещает около 60 тысяч пользователей.

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Работник может подыскать себе вакансию, выбирая желаемый уровень заработной платы; место работы; профессию; город и воеводство; сезон; предоставление жилья и питания. Поиск по заданным параметрам позволяет выбрать наиболее заманчивые предложения от польских предпринимателей.

В свою очередь работодатели могут подыскивать себе людей и напрямую, без публикации данных о вакансии, поскольку ресурс содержит открытую базу работников с указанием, в частности, интересующей их работы и местности проживания.

Заявку на работу можно отправлять без регистрации, просто указав свой телефон и доступность в мессенджерах. Однако чтобы в полной мере воспользоваться возможностями поиска работы и сотрудников, следует все же зарегистрироваться.

При этом предусматривается, что на сайте зарегистрированы только польские работодатели, которые ищут людей именно из Украины, что упрощает поиск обеим сторонам.

Напомним также, что недавно украинский сайт по трудоустройству robota.ua запустил бот для поиска вакансий в Украине и за границей.

Кроме того, сайт по поиску работы Jooble создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.

Источник фото: ua.depositphotos.com