Сайт по трудоустройству robota.ua запустил бот для поиска вакансий в Украине и за границей

Сайт по трудоустройству robota.ua запустил бот @robotaua_now_bot в мессенджере Telegram для облегчения поиска вакансий в Украине и за границей. Об этом говорится в сообщении компании.

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"С начала войны 11-12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, работу и привычный образ жизни. Около 8-9 миллионов из них остановились в разных городах Украины, остальные уехали в соседние страны. Каждому из этих людей следует искать новую работу и работать, обеспечивая проживание для себя и своих родных", - подчеркивают в robota.ua.

Чат-бот поможет, в частности, найти актуальные вакансии по городу и профессии, найти удаленную работу, подписаться на новые вакансии по выбранным параметрам поиска или найти вакансии за границей.

При переходе на @robotaua_now_bot следует нажать кнопку "Запустить", после чего "Начать поиск вакансий", выбрать интересующую область поиска (выбрать из списка или ввести другую). Также следует выбрать город из списка или ввести его название самостоятельно (либо выбрать удаленную работу).

Затем бот предложит выбрать профессию из списка наиболее популярных или ввести ее также самостоятельно в строке поиска. Далее пользователю нужно ответить, хочет ли он получать новые предложения по указанному запросу.

Если вакансии по запросу есть на robota.ua, юзер получит их список сразу в боте. На каждую вакансию есть ссылка, по которой можно перейти и оставить свой отзыв с или без резюме.

Тем, кто выбрал опцию "Хочу получать рассылки с новыми вакансиями", будут поступать мгновенные уведомления, как только предложения будут появляться на robota.ua. Если пользователь не хочет получать уведомления о новых вакансиях, он сможет остановить чат-бот и затем перезапустить при необходимости.

Напомним также, что ранее сайт по поиску работы Jooble, создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.

Источник фото: ua.depositphotos.com