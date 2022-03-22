Сайт з працевлаштування robota.ua запустив бот для пошуку вакансій в Україні та за кордоном

Сайт з працевлаштування robota.ua запустив бот @robotaua_now_bot у месенджері Telegram для полегшення пошуку вакансій в Україні та за кордоном. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"З початку війни 11-12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, роботу та звичний спосіб життя. Близько 8-9 мільйонів з них зупинились в різних містах України, решта виїхали до сусідніх країн. Кожному з цих людей потрібно шукати нову роботу і працювати, забезпечуючи проживання для себе та своїх рідних", - наголошують у robota.ua.

Чат-бот допоможе, зокрема, знайти актуальні вакансії по місту та професії, знайти віддалену роботу, підписатися на нові вакансії за вибраними параметрами пошуку або знайти вакансії за кордоном.

При переході на @robotaua_now_bot слід натиснути кнопку "Запустити", після чого "Почати пошук вакансій", вибрати область пошуку (вибрати зі списку або ввести іншу). Також слід вибрати місто зі списку або ввести його назву самостійно (або вибрати віддалену роботу).

Потім бот запропонує вибрати професію зі списку найбільш популярних або ввести її самостійно в рядку пошуку. Далі користувачеві потрібно відповісти, чи він хоче отримувати нові пропозиції за вказаним запитом.

Якщо вакансії за запитом є на robota.ua, користувач отримає їх перелік відразу в боті. На кожну вакансію є посилання, за яким можна перейти та залишити свій відгук з або без резюме.

Тим, хто вибрав опцію "Хочу отримувати розсилки з новими вакансіями", надходитимуть миттєві повідомлення, як тільки пропозиції з'являтимуться на robota.ua. Якщо користувач не хоче отримувати сповіщення про нові вакансії, він зможе зупинити чат-бот і потім перезапустити за необхідності.

Нагадаємо також, що раніше сайт з пошуку роботи Jooble створив ресурс для працевлаштування в країнах Західної Європи українських біженців, які були змушені покинути свої будинки через російську військову агресію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com