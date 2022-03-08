Jooble создал сайт для помощи в трудоустройстве украинских беженцев в Европе

Сайт по поиску работы Jooble, работающий в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской военной агрессии. Об этом говорится в сообщении компании.

На сайте helpukrainians.jooble.org можно узнать перечень документов, необходимых для трудоустройства; получить советы, как безопасно найти работу; а также узнать о вакансиях для украинцев в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехии, Молдове и Германии. Поиск работы с помощью Jooble бесплатный.

Команда сервиса работает над тем, чтобы как можно скорее пополнить сайт вакансиями и в других странах, приютивших украинцев. Информация на ресурсе обновляется ежедневно.

Кроме вакансий на сайте есть краткие советы о том, как составить резюме и трудоустроиться безопасно, а также информация о выезде за границу для украинцев, которые планируют сделать это в ближайшее время.

Напомним, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 8 марта, Украину из-за войны с Россией покинуло уже более 2 миллионов человек, большинство из которых (более 1,2 миллиона) находится в Польше.

Отметим при этом, что на прошлой неделе Евросоюз принял беспрецедентное решение о предоставлении беженцам из Украины вида на жительство и права на работу по меньшей мере в течение ближайшего года.