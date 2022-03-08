Jooble створив сайт для допомоги у працевлаштуванні українських біженців у Європі

Сайт з пошуку роботи Jooble, який працює в 71 країні світу, створив ресурс для працевлаштування у країнах Західної Європи українських біженців, які були змушені покинути свої домівки через російську військову агресію. Про це йдеться у повідомленні компанії.

На сайті helpukrainians.jooble.org можна дізнатись перелік документів, необхідних для працевлаштування; отримати поради, як безпечно знайти роботу; а також дізнатися про вакансії для українців у Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Чехії, Молдові та Німеччині. Пошук роботи за допомогою Jooble безкоштовний.

Команда сервісу працює над тим, щоб якнайшвидше поповнити сайт вакансіями і в інших країнах, що надали притулок українцям. Інформація на ресурсі оновлюється щоденно.

Окрім вакансій на сайті є короткі поради про те, як скласти резюме та працевлаштуватись безпечно, а також інформація про виїзд за кордон для українців, які планують зробити це найближчим часом.

Нагадаємо, що, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на 8 березня, Україну через війну з Росією залишило вже понад 2 мільйони людей, більшість із яких (більше 1,2 мільйона) перебуває у Польщі.

Зазначимо при цьому, що минулого тижня Євросоюз ухвалив безпрецедентне рішення про надання біженцям з України посвідки на проживання та права на роботу щонайменше протягом найближчого року.