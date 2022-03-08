Число біженців з України перевищило 2 мільйони — ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) станом на 8 березня оцінює чисельність біженців, які були змушені покинути Україну через російське військове вторгнення 24 лютого, щонайменше у 2,011 мільйона людей.

Зокрема, в Польщі їхня кількість досягла 1,204 мільйона людей. Крім того, станом на 7 березня 191,3 тисячі перебували в Угорщині, а 140,7 тисячі — у Словаччині.

У Румунії на 6 березня було 82,1 тисячі українських біженців, а в Молдові — 82,8 тисячі. Ще 210,2 тисячі людей (на 7 березня) втекло до інших європейських країн.

Крім того, за оновленими даними UNHCR, на 8 березня вже 99,3 тисячі громадян України вважаються біженцями в Росії, а ще 453 особи було зареєстровано такими в Білорусі на 7 березня.

До цього числа не входять люди, які виїхали до Росії з територій, підконтрольних "ДНР" та "ЛНР", у період 18-23 лютого, чисельність яких в агентстві ООН оцінюють у 96 тисяч осіб.

Нагадаємо при цьому, що Євросоюз раніше ухвалив безпрецедентне рішення про надання біженцям з України посвідки на проживання та права на роботу щонайменше протягом найближчого року.