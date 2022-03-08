Число беженцев из Украины превысило 2 миллиона - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию на 8 марта оценивает численность беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, по меньшей мере в 2,011 миллиона человек.

В частности, в Польше их число достигло 1,204 миллиона человек. Кроме того, по состоянию на 7 марта 191,3 тысячи находились в Венгрии, а 140,7 тысячи — в Словакии.

В Румынии на 6 марта было 82,1 тысячи украинских беженцев, а в Молдове - 82,8 тысячи. Еще 210,2 тысячи человек (на 7 марта) сбежало в прочие европейские страны.

Кроме того, по обновленным данным UNHCR, на 8 марта уже 99,3 тысячи граждан Украины числятся беженцами в России, а еще 453 человека было зарегистрировано таковыми в Беларуси на 7 марта.

В это число не входят люди, выехавшие в Россию с территорий, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" в период 18-23 февраля, численность которых в агентстве ООН оценивают в 96 тысяч человек.

Напомним при этом, что Евросоюз ранее принял беспрецедентное решение о предоставлении беженцам из Украины вида на жительство и права на работу по меньшей мере в течение ближайшего года.