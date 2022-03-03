У ЄС вирішили видавати біженцям з України дозвіл на проживання та право на роботу

Рада міністрів юстиції та міністрів внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу 3 березня схвалила пропозицію Єврокомісії надати з боку ЄС притулок особам, які залишають Україну через російське військове вторгнення. Про це повідомила у своєму Twitter єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Історичне рішення у Раді юстиції та внутрішніх справ: ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто тікає від війни в Україні. ЄС об'єднується, щоб рятувати життя!" – написала вона.

У свою чергу, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді наголосив, що це рішення безпрецедентне і дозволить дати захист "мільйонам" українців.

"Сьогоднішнє рішення Європейського Союзу надати тимчасовий захист біженцям, які тікають з України, безпрецедентне. Воно забезпечить захист мільйонам людей, які перебувають у дорозі. Ми заохочуємо його швидке та широке застосування", - заявив він.

Як пояснили напередодні в Єврокомісії, відповідно до її пропозиції, тим, хто тікає від війни, буде надано тимчасовий захист у ЄС, зокрема дозвіл на проживання та доступ до освіти та ринку праці.

"Ми надамо право на проживання, доступ до ринку праці та житла нужденним людям, і, нарешті, за допомогою методичних рекомендацій подбаємо про те, щоб ті, хто рятується від війни в Україні, могли швидко потрапити до ЄС, не проходячи тривалих формальностей на кордонах", - заявила Йоханссон.

Йдеться про задіяння щодо України, що зазнала нападу РФ, Директиви про тимчасовий захист - документа, спеціально розробленого для забезпечення негайного захисту осіб, які його потребують, та уникнення надмірного навантаження на системи притулку держав-членів ЄС.

"Враховуючи екстраординарний та винятковий характер цього нападу та масштаби напливу новоприбулих до ЄС, Директива про тимчасовий захист пропонує належну відповідь на нинішню ситуацію шляхом надання негайного захисту та прав", - зазначають у Єврокомісії.

Це включає право на проживання, доступ до ринку праці, отримання житла, соціальної допомоги, медичної чи іншої допомоги та засобів для існування. Для несупроводжуваних дітей та підлітків тимчасовий захист дасть право на законну опіку та доступ до освіти.

До українців буде застосовано спеціальну процедуру захисту зі спрощеними формальностями, щоб не навантажувати національні системи надання притулку країн ЄС.

Крім того, передбачено механізм координації та обміну інформацією між країнами-членами ЄС, а також з Єврокомісією щодо можливостей цих країн щодо прийому українських біженців.

За необхідності допомогу приймаючим країнам у виконанні цього рішення на їх запити надаватимуть Frontex (агентство ЄС з безпеки зовнішніх кордонів), Агентство ЄС з питань притулку та Європол (поліцейська служба ЄС).

Також розроблено методологічні вказівки, які дозволять тій чи іншій країні застосовувати послаблення шенгенських правил під час проведення прикордонного контролю, щоб прискорити пропуск українських біженців.

Зокрема, передбачено можливість прийняття країною ЄС рішення щодо проведення прикордонного контролю під час або після перевезення біженців у безпечне місце, а не в самому пункті перетину кордону.

Також зазначається, що члени ЄС можуть задіяти норму щодо можливості пропуску на свою територію з гуманітарних міркувань усіх негромадян Євросоюзу, які рятуються втечею від конфлікту в Україні, - навіть тих, у кого немає дійсного паспорта.

Передбачено й можливість дозволу країнами перетину кордону ЄС у тимчасових пунктах пропуску або навіть взагалі поза офіційними пунктами пропуску, що допомогло б, наприклад, у випадках "якщо дороги до офіційних пунктів перетину кордону заблоковані покинутими автомобілями".

При цьому держави-члени повинні будуть вжити спеціальних заходів для полегшення в'їзду та виїзду рятувальних служб, поліції та пожежників, у тому числі для надання медичної допомоги, їжі та води людям, які очікують на перетин кордону.

Також відповідні європейські країни повинні будуть створити спеціальні смуги у пунктах пропуску для забезпечення проїзду та повернення організацій, які надають гуманітарну допомогу людям в Україні.

Переселенці з України зможуть ввозити особисті речі без сплати мит. Передбачені й послаблення для тих, хто їде разом із домашніми тваринами.

Водночас у Єврокомісії наголошують, що ці рекомендації щодо організації пропуску біженців не є обов'язковими. Проте прикордонники держав-членів ЄС можуть почати використовувати роз'яснення негайно.

Після затвердження заходи тимчасового захисту почнуть застосовуватися негайно та діятимуть протягом одного року. Цей період автоматично продовжуватиметься кожні шість місяців ще на один рік.

Однак Єврокомісія зможе будь-якої миті запропонувати Раді ЄС припинити тимчасовий захист українців, якщо ситуація в Україні дозволятиме безпечне та тривале повернення осіб, яким було надано тимчасовий захист. З іншого боку, запропонувати продовжити ці заходи ще на рік вона також зможе будь-якої миті.

При цьому в українському Міністерстві внутрішніх справ цю новину трактують як дозвіл для українців жити в ЄС протягом трьох років.

"ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року... Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки", - заявили у МВС.

Варто зазначити, що під захист ЄС потрапляє три категорії осіб – громадяни України, які проживають в Україні та переміщені внаслідок вторгнення російської армії 24 лютого; громадяни третіх країн, які проживали в Україні, виявилися переміщеними та не можуть повернутися до країни свого походження; а також члени сімей осіб із перших двох категорій незалежно від можливості для них повернутися до країни походження.

Під такими членами сімей маються на увазі чоловік/дружина або особа, що перебуває з біженцем у тривалих стосунках; неповнолітні діти біженця або його/її чоловіка/дружини; інші члени сім'ї, які мешкали на момент вимушеного переселення прохача притулку в одному домогосподарстві з ним і значно або повністю залежать від нього.

Іноземців із третіх країн, які не мають постійного місця проживання в Україні, - наприклад, іноземних студентів - ЄС пускатиме, але з вимогою прослідувати далі у свою країну.