Європарламент схвалив підготовку до надання Україні статусу кандидата у ЄС

Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо російської агресії проти України, в якій закликав інститути Європейського союзу працювати над тим, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС, визнавши таким чином європейську перспективу України.

Як повідомляється на сайті Європарламенту, за документ на позачерговому засіданні 1 березня проголосувало 637 депутатів, ще 13 висловилися проти, а 26 утрималися.

У свою чергу Верховна Рада подякувала Європарламенту за ухвалене рішення. "Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в ЄС! Дякуємо, Європо!", - йдеться у повідомленні українського парламенту в Twitter.

Нагадаємо, що під час засідання перед Європарламентом виступив через відеозв'язок і український президент Володимир Зеленський, який закликав забезпечити повноправне членство України в ЄС.

28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі, а вже 1 березня вона була зареєстрована, і почалася процедура її розгляду.

При цьому президенти восьми країн, що входять до ЄС, - Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії зробили заяву, в якій закликали надати Україні статус країни-кандидата в ЄС. Пізніше підтримали це також Румунія й Угорщина.