Европарламент одобрил подготовку к предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС

Европейский парламент проголосовал за резолюцию относительно российской агрессии против Украины, в которой призвал институты Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС, признав таким образом европейскую перспективу Украины.

Как сообщается на сайте Европарламента, за документ на внеочередном заседании 1 марта проголосовало 637 депутата, еще 13 высказались против, а 26 воздержались.

Напомним, что в ходе заседания перед Европарламентом выступил по видеосвязи и украинский президент Владимир Зеленский, призвавший обеспечить полноправное членство Украины в ЕС.

28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе, а уже 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.