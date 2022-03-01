Зеленский выступил в Европарламенте и призвал принять Украину в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил перед депутатами Европарламента. Выступление проходит на фоне полномасштабной войны России против Украины.

"Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас - за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас есть выражение - украинский выбор Европы. Президент рассказал о всех ужасах войны, о всем том, что переживает сейчас наша страна. Зеленский подчеркнул, что уже погибло за время военных действий 16 детей. Украинские мирные граждане и военные гибнут.

"Мы отдаем сегодня за ценности, за права за свободу, просто за желание быть равными, мы отдаем наших лучших людей. Самые крепкие, сильные, чрезвычайные. 16 детей погибли. Путин снова скажет, что это какая-то операция, что они бьют по военной инфраструктуре. Где наши дети? На каких военных заводах работают? На каких ракетах они? Может, они в танках ездят? 16 детей ты убил!", - сказал Зеленский.

Он также напомнил об ударе по центральной площади Харькова.

"Утро было трагическое для нас. Две крылатые ракеты в Харькове. Этот город у границы с РФ. Это город, где самое большое количество университетов в стране. Молодежь яркая, умная всегда собиралась на самой большой площади государства. Площади Свободы. И это самая большая площадь Европы. Представьте, с утра, две большие ракеты в площадь Свободы! Десятки жертв. Вот такова цена свободы", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что украинцы борются за свою землю и свободу. И никто нас не сломает, так как мы сильные.

"То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало - "выбор Европой Украины". Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму. Мы точно победим, я уверен в этом. Слава Украине", - заявил Зеленский.

Депутаты Европарламента аплодировали президенту Украины стоя.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обратилась в Европейский союз о присоединении к блоку по новой специальной процедуре.

Во вторник, 1 марта, заявку Украины на членство в Европейском Союзе зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.

Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.