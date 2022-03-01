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Заявка Украины на вступление в Европейский Союз зарегистрирована, началась процедура рассмотрения

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз зарегистрирована, началась процедура рассмотрения
Представителю ЕС Филиппу Леглизу-Косту завку Украины на членство в ЕС вручил Всеволод Ченцов, представитель Украины при ЕС. Фото: twitter.com/VVChentsov

Во вторник, 1 марта,  зарегистрирована заявка Украины на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщил в своем твиттере представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов.

«Вручил подписанную президентом Украины Зеленским заявку Украины на членство в Европейский Союз постоянному представителю ЕС главенствующей в совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась», - написал Всеволод Ченцов в твиттере во вторник ночью.

Ранее Delo.ua сообщало, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть нашу страну в Евросоюзе, но это произойдет со временем. 