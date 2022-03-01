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Заявка України на вступ до Європейського Союзу зареєстрована, розпочалася процедура розгляду

Заявка України на вступ до Європейського Союзу зареєстрована, розпочалася процедура розгляду

У вівторок, 1 березня, зареєстровано заявка України на членство у Європейському Союзі. Про це повідомив у своєму твіттері представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов.

«Вручив підписану президентом України Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику ЄС Франції, що головує в раді ЄС, Філіпу Леглізу-Косту. Заявку зареєстровано. Процедура розгляду розпочалася», - написав Всеволод Ченцов у твіттері у вівторок уночі.

Раніше Delo.ua повідомляло, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила , що хоче бачити нашу країну в Євросоюзі, але це станеться згодом.