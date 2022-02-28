Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе и совместное заявление со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Только что президент Украины Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Вместе с главой ВРУ Стефанчуком и премьер-министром страны Шмыгалем подписано также Совместное заявление", — сообщил он.

Документы уже на пути в Брюссель.

"Сегодня я подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Уверен, что это реально", — написал Зеленский.

Фото: пресс-служба ОП

Фото: пресс-служба ОП

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть нашу страну в Евросоюзе, но это произойдет со временем.