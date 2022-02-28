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Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский Союз
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе и совместное заявление со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
"Только что президент Украины Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Вместе с главой ВРУ Стефанчуком и премьер-министром страны Шмыгалем подписано также Совместное заявление", — сообщил он.
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"Сегодня я подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Уверен, что это реально", — написал Зеленский.
Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть нашу страну в Евросоюзе, но это произойдет со временем.