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Восемь стран-членов Евросоюза потребовали, чтобы Украина получила статус страны-кандидата в ЕС
Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное, публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.
Заявление опубликовали на сайтах президентов Литвы и Латвии.
К нему на данный момент присоединились президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.
"Мы призываем государства-членов ЕС закрепить самую высокую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открытия процесса переговоров", — сказано в заявлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, лидеры подчеркнули, что они полностью солидарны с Украиной и ее народом.
Отметим, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский сделал более решительный шаг и подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе и совместное заявление со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть нашу страну в Евросоюзе, но это произойдет со временем.
А вот премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала поддерживает вступление Украины в Европейский союз по специальной процедуре уже сейчас.