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Чешский премьер поддержал вступление Украины в ЕС по спецпроцедуре

Чешский премьер поддержал вступление Украины в ЕС по спецпроцедуре
фото: Petr Hlousek/Pravo

Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала поддерживает вступление Украины в Европейский союз по специальной процедуре. Об этом сообщает чешское издание Novinky

"Хотя я сторонник стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", — сказал Фиала.

Он отметил, что необходимо дать понять, что Украине рады в европейском сообществе демократий.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.

"Украина хочет нашей полной солидарности, и она увидит ее. Украина уже включена в некоторые процессы, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Мы тесно сотрудничаем и в других сферах, например, в энергетике и других областях. Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна — часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть ее в Евросоюзе", — сказала Урсула фон дер Ляйен. 

Ранее известно президент Зеленский во время беседы с Урсулой фон дер Ляйен обсудил перспективы членства Киева в Евросоюзе.

Автор:
Степан Крьока