Чеський прем'єр підтримав вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підтримує вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою. Про це повідомляє чеське видання.

"Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не у стандартній ситуації", — сказав Фіала.

Він зазначив, що необхідно дати зрозуміти, що Україні радіють у європейській спільноті демократій.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю Euronews заявила, що Україна має вступити до Євросоюзу.

"Україна хоче нашої повної солідарності, і вона побачить її. Україна вже включена в деякі процеси, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Ми тісно співпрацюємо і в інших сферах, наприклад, в енергетиці та інших областях. З часом Україна приєднається до нас. Ця країна — частина нашої сім'ї, одна з нас, і ми хочемо бачити її в Євросоюзі", — сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Раніше відомий президент Зеленський під час бесіди з Урсулою фон дер Ляйєн обговорив перспективи членства Києва в Євросоюзі.