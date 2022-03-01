Зеленський виступив у Європарламенті та закликав прийняти Україну до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами Європарламенту. Виступ відбувається на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

"Шановні присутні, у нас дуже мотивований народ, ми боремося за наші права, свободу та життя, а зараз – за виживання, і це наша головна мотивація, але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що ми усім показуємо, що ми такі і є. З нами ЄС буде точно міцнішим", — заявив Зеленський.

За його словами, зараз є вираз – український вибір Європи. Президент розповів про всі жахіття війни, про все те, що переживає зараз наша країна. Зеленський наголосив, що вже загинуло за час воєнних дій 16 дітей. Українські мирні громадяни та військові гинуть.

"Ми віддаємо сьогодні за цінності, за права за свободу, просто за бажання бути рівними, ми віддаємо наших найкращих людей. Найміцніші, найсильніші, надзвичайні. 16 дітей загинули. Путін знову скаже, що це якась операція, що вони б'ють за військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!" — сказав Зеленський.

Він також нагадав про удар по центральній площі Харкова.

"Ранок був трагічним для нас. Дві крилаті ракети в Харкові. Це місто біля кордону з РФ. Це місто, де найбільша кількість університетів у країні. Молодь яскрава, розумна завжди збиралася на найбільшій площі держави. Площі Свободи. І це найбільша. площа Європи. Уявіть, зранку, дві великі ракети у площу Свободи! Десятки жертв. Ось така ціна свободи", — наголосив президент.

Він наголосив, що українці борються за свою землю та свободу. І ніхто нас не зламає, бо ми сильні.

"То до чого ми йшли і йдемо, я б хотів, щоб сьогодні від вас до нас звучало - "вибір Європою України". Доведіть, що ви разом із нами, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви справді європейці, тоді життя переможе смерть, а світло — пітьму. Ми точно переможемо, я впевнений у цьому. Слава Україні!" — заявив Зеленський.

Депутати Європарламенту аплодували президентові України, стоячи.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна звернулася до Європейського союзу про приєднання до блоку за новою спеціальною процедурою.

У вівторок, 1 березня, заявку України на членство у Європейському Союзі зареєстрували та розпочали процедуру розгляду.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.