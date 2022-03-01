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Вступление Украины в Евросоюз: Румыния поддержала заявку
Румыния высказалась за вступление Украины в ЕС и готова сделать для этого все возможное, заявил в своем Twitter президент Клаус Йоханнис.
Клаус Йоханнис добавил, что Румыния сделает все возможное для воплощения планов Украины в реальность.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Он уверен в реальности таких планов. верен, что это реально.
Во вторник, 1 марта, заявку Украины на членство в Европейском Союзе зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.