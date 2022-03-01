Вступление Украины в Евросоюз: Румыния поддержала заявку

Румыния высказалась за вступление Украины в ЕС и готова сделать для этого все возможное, заявил в своем Twitter президент Клаус Йоханнис.

"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии в Европейский Союз. Место этих партнеров ЕС находится в европейской семье", — говорится в заявлении.

Клаус Йоханнис добавил, что Румыния сделает все возможное для воплощения планов Украины в реальность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Он уверен в реальности таких планов. верен, что это реально.

Во вторник, 1 марта, заявку Украины на членство в Европейском Союзе зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.

Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.