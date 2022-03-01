Вступ України до Євросоюзу: Румунія підтримала заявку

Румунія висловилася за вступ України до ЄС і готова зробити для цього все можливе, заявив президент Twitter Клаус Йоханніс.

"Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії до Європейського Союзу. Місце цих партнерів ЄС перебуває у європейській родині", - йдеться у заяві.

Клаус Йоханніс додав, що Румунія зробить все можливе для здійснення планів України в реальність.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство у Європейському Союзі. Він упевнений у реальності таких планів. вірний, що це реально.

У вівторок, 1 березня, заявку України на членство у Європейському Союзі зареєстрували та розпочали процедуру розгляду.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.