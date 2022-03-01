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Вступ України до Євросоюзу: Румунія підтримала заявку
Румунія висловилася за вступ України до ЄС і готова зробити для цього все можливе, заявив президент Twitter Клаус Йоханніс.
Клаус Йоханніс додав, що Румунія зробить все можливе для здійснення планів України в реальність.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство у Європейському Союзі. Він упевнений у реальності таких планів. вірний, що це реально.
У вівторок, 1 березня, заявку України на членство у Європейському Союзі зареєстрували та розпочали процедуру розгляду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.