Украина подала заявку на членство в ЕС: что это дает и какие перспективы у "специальной процедуры"

Военная агрессия со стороны российских оккупантов стала одним из поводов поднять еще один наболевший украинский вопрос – членство в ЕС. О том, что вскоре это может произойти заявил президент Украины Владимир Зеленский, подписавший вчера заявку на вступление Украины в ЕС. Как это поможет в войне с агрессором – в материале Delo.ua

1 марта Европарламент проголосовал "за" резолюцию, в которой призвал институции Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Днем ранее заявку на вступление Украины в ЕС подписал президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение стало логичным шагом после заявлений европейских политиков, которые отметили — Украину хотят видеть в ЕС и для этого нужно создать "специальную процедуру".

Однако ее алгоритм пока неизвестен. Более того, появляется все больше вопросов о том, как немедленное вступление в Европейский союз поможет Украине в нынешней ситуации. Корреспонденты Delo.ua разобрались, каким образом скорое присоединение к ЕС поможет нашей стране.

О срочном присоединении Украины к ЕС одним из первых высказался премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. В воскресенье, 27 февраля, он призвал — нужно серьезно отнестись к желанию Киева войти в состав Евросоюза. Хегер подчеркнул, что в отношении нашей страны следует принять "новый подход к европейской интеграции"; должен быть «совершенно новый путь» для страны, которая прошла через войну и «хочет стать частью Европы».

Вскоре высказалась и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политик подчеркнула — Украина и ЕС тесно сотрудничают в разных сферах, поэтому ЕС хочет видеть страну в Евросоюзе. Правда, фон дер Ляйен уточнила, что это произойдет "со временем".

"Украина хочет нашей полной солидарности, и она увидит ее. Украина уже включена в некоторые процессы, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Мы тесно сотрудничаем и в других сферах, например, в энергетике и других областях. Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна — часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть ее в Евросоюзе", — сказала она.

В понедельник, 28 февраля, президент Зеленский подписал заявку на членство в ЕС, ссылаясь на 49 статью Договора о Европейском Союзе. В статья говорится, что "любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2, и обязуется проводить их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом Союза".

Стандартная процедура выглядит следующим образом: Европейский парламент и национальные парламенты информируются о заявке; государство-заявитель направляет свою заявку в ЕС; проходят консультации с Европейской комиссией; после одобрения Европейского парламента государство принимается в состав ЕС.

Такая процедура не учитывает предложения Хегера, которого поддержали президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словении. Все они призвали консолидировать высшую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и начать процесс переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов подчеркнул — в нынешней ситуации такой вариант возможен. Все, что для этого необходимо — политическая воля Европейского союза.

"С практической точки зрения это даст нам доступ к ко всем механизмам поддержки — экономической, военной и другой, которые есть в ЕС. Из практического — нам необходимы поставки топлива, еды, медикаментов. Не потому что у нас всего этого нет. А потому, что не все стандартные механизмы работают. Например, мы знаем, что там где нет военных действий все работает. Но для того чтобы это работало много месяцев, мы не знаем сколько все это будет идти, нужны запасы, нужна поддержка. Потому ЕС должен дать и может дать нам весь экономический тыл", — говорит Милованов.

Политолог Владимир Фесенко называет событие больше жестом политической и моральной поддержки Украины со стороны ЕС. Однако настаивает — это также и окно возможностей. Воспользовавшись им можно реально вступить с содружество. Но, скорее всего, после войны.

"Поддержка со стороны ЕС уже поступает и будет усиливаться, даже до вступления в ЕС. Но если оно все же произойдет — это очень поможет нам в восстановлении государства. Выскажу еще одно субъективное допущение: если среди компромиссов для прекращения войны и выведения российских войск будет рассматривать нейтральный или внеблоковый статус Украины, то вступление в ЕС может стать существенной и приемлемой компенсацией отсутствия членства в НАТО", — говорит эксперт.

Центр противодействия дезинформации при СНБО собрал основные преимущества, которые дает членство в ЕС: границы без барьеров, усиление прав потребителей, увеличение количества товаров по более доступным ценам, улучшение образования и импульс для секторального сотрудничества.

Если же говорить о военной помощи, то тут речь идет скорее о дополнительном финансировании. Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин напоминает, что Европейский Союз не является системой коллективной безопасности и, в отличии от НАТО, не гарантирует странам неприкосновенности. Тем не менее, может появиться совместная директива, которая через Украину будет создавать условия для противодействия российской агрессии.

Экономист признается, что сейчас сложно комментировать логику и алгоритм вступления, которые разрабатываются — документ еще не опубликован. Однако, если Украина станет членом ЕС, то для самого вступления нужен будет определенный переходный период — период адаптации украинского законодательства под европейские Директивы по восстановлению инфраструктуры. Амелин приводит в пример страны Балтии и Польшу. Соответственно вхождение Украины в ЕС даст доступ товарам нашей страны на европейские рынки и позволит привлечь более дешевое финансирование.

Партнер юридической группы LCF Сергей Бенедисюк также обращает внимание, что пока недостаточно информации о новой процедуре и логике ее применения. Однако понятно, что она будет проведена в "максимально краткие сроки".

"Что нам даст Евросоюз, все уже неоднократно обсуждали. Однако на сегодняшний день нам как никогда необходимо тесное сотрудничество с Европой для открытия новых широт для бизнеса и инвестиций после окончания военных действий, что поможет быстрее стабилизировать экономическое состояние нашей страны", — говорит Бенедисюк.

Экономист Алексей Кущ также говорит о невозможности комментировать эти подвижки в практических терминах. Но в целом последние заявления называет шагом солидарности со стороны Европы.

"Для нас вступление в ЕС — возможность для перехода на более качественный уровень развития страны. Я не помню, чтобы в истории принимали в ЕС по ускоренной процедуре. Такого точно не было. Но для нас главное, чтобы закончилась война. Потом нужно преодолеть последствия войны. Социальные, экономические и гуманитарные. То есть это первоочередная задача. Потом уже нужно думать о бонусах, которые у нас будут при членстве в ЕС", — резюмирует Кущ.

Эксперты солидарны — само кандидатство может длиться вплоть до несколько лет. Однако даже нынешние заявления и процедурные решения европейский политиков уже являются зеленым светом для нашей страны. Единодушны спикеры и в другом — в первую очередь необходимо закончить войну.