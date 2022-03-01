ЕСПЧ потребовал от России не атаковать мирное население и гражданские объекты Украины

Европейский суд по правам человека 1 марта постановил указать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе жилые помещения, автомобили скорой помощи, школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и автомобилей скорой помощи на территории, подвергшейся нападению или занятию российскими войсками.

Как говорится в сообщении ЕСПЧ, 28 февраля он получил запрос от властей Украины о срочных обеспечительных мерах в отношении властей России в соответствии со статьей 39 регламента суда в связи с массовыми нарушениями прав человека, совершенными российскими войсками в ходе военной агрессии против суверенной территории Украины.

По данному правилу, суд может назначить обеспечительные меры любому государству-участнику Европейской конвенции о правах человека. Это неотложные меры, которые, в соответствии с установившейся практикой суда, применяются только при наличии неминуемой опасности причинения непоправимого вреда.

Ходатайство было зарегистрировано под номером жалобы 11055/22 "Украина против России" и было рассмотрено председателем суда.

"Суд принимает во внимание текущие военные действия, которые начались 24 февраля в различных частях Украины, и считает, что они создают реальный и постоянный риск серьезных нарушений прав гражданского населения, предусмотренных Конвенцией, в частности, в соответствии со статьями 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни)", - говорится в сообщении.

В целях предотвращения таких нарушений суд и постановил в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства между Украиной и РФ указать правительству России воздерживаться от перечисленных выше действий.

Правительству РФ предлагается как можно скорее проинформировать ЕСПЧ о мерах, принятых для обеспечения полного соблюдения Конвенции о правах человека. Суд также постановил немедленно уведомить о вышеуказанных временных мерах Комитет министров Совета Европы.

Напомним также при этом, что 1 марта глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан инициировал списание всех внешних долгов Украины в связи с продолжающейся широкомасштабной российской агрессией, несущей огромные разрушения.