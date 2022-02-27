Украина готовит иск в суд ООН против России по поводу ущерба окружающей среде на 810 млрд грн

Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.

Об этом сообщил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Агрессия – она во всем! Непрошеные гости, чтобы добиться своей захватнической цели, ракетно-артиллерийскими ударами по Украине вредят нашим экосистемам и природным ресурсам", — отметил он.

По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с.Крячки Васильковской общины Киевской области составляет ВОСЕМЬСОТ ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН!

По его словам, над точными расчетами сейчас работают специалисты Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственная экологическая инспекция Украины. Но сумма будет только увеличиваться, и ее добавят в общую корзину ущерба, нанесенного оккупантами.

"Хочу успокоить украинцев, что экологическая ситуация сейчас контролируема, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает. А оккупанты обязательно заплатят за причиненный вред окружающей среде Украины и все преступления против нашего государства! Победа будет за нами!" — подчеркнул Руслан Стрелец.

Отметим, после взрыва нефтебазы в Василькове состояние воздуха в Киеве не вызывает опасений. Все характеристики находятся в норме.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.