Все показатели воздуха в Киеве в норме, - КГГА

В ночь на 27 февраля российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Василькове Киевской области. В результате попадания вспыхнул большой пожар.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), состояние воздуха в Киева не вызывает опасений. Все характеристики находятся в норме.

На левом берегу Киева радиационный фон в норме.

По состоянию на 7:00 в Киеве на левом берегу зафиксирован показатель радиационного фона 0,14 - 0,16 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.

На правом берегу Киева радиационный фон также в норме.

По состоянию на 7:35 в Соломенском районе зафиксированы следующие показатели качества воздуха:

◾️Азота диоксид - 0.04 мг/м3, позже - 0 мг/м3. Норма – 0,2 мг/м3.

◾️Углерода оксид - 0.5-1.2 мг/м3 в настоящее время снижается. Норма – 5,0 мг/м3.

◾️Ангидрид серный - 0 мг/м3. Норма – 0,5 мг/м3.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили об отсутствии угрозы распространения огня на горящей под Васильковом нефтебазе "КЛО". Также спасатели говорят, что нет опасности для людей.

"27 февраля примерно в час ночи вблизи села Крачки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе "КЛО". В настоящее время горение происходит в пределах обвалования, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении спасателей.

Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности будут выведены на тушение огня после окончания обстрелов.

Кроме того, создан резерв из Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.