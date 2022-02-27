Усі показники повітря у Києві в нормі, — КМДА

У ніч проти 27 лютого російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі у Василькові Київської області. Внаслідок влучення спалахнула велика пожежа.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), стан повітря у Києві не викликає побоювань. Усі показники перебувають у нормі.

На лівому березі Києва радіаційний фон в нормі.

Станом на 7:00 у Києві на лівому березі зафіксовано показник радіаційного фону 0,14 - 0,16 мкЗв/годину при нормі 0,26 мкЗв/годину.

На правому березі Києва радіаційний фон також у нормі.

Станом на 7:35 у Солом'янському районі зафіксовано такі показники якості повітря:

◾️Азоту діоксид — 0.04 мг/м3, пізніше — 0 мг/м3. Норма – 0,2 мг/м3.

◾️Вуглецю оксид — 0.5-1.2 мг/м3, в даний час знижується. Норма – 5,0 мг/м3.

◾️Ангідрид сірчаний — 0 мг/м3. Норма – 0,5 мг/м3.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про відсутність загрози поширення вогню на нафтобазі "КЛО", що горить під Васильковим. Також рятувальники кажуть, що нема небезпеки для людей.

"27 лютого приблизно о першій ночі поблизу села Крачки Фастівського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі "КЛО". Наразі горіння відбувається в межах обвалування, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Підрозділи ДСНС приведені в готовність і за першої нагоди будуть виведені на гасіння вогню після закінчення обстрілів.

Крім того, створено резерв із Кіровоградської та Черкаської області до 200 осіб та 50 одиниць техніки ДСНС.