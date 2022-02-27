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Под Васильковым после обстрела горит нефтебаза

Под Васильковым после обстрела горит нефтебаза
Зарево пожара нефтебазы под Васиьковым. Фото: "Украинская правда"

В селе Крячки рядом с Васильковым Киевской области горит нефтебаза после обстрела российскими войсками. Об этом сообщила мэр города Наталия Балсинович.

“Уважаемые жители Василькова, вы все видите сейчас огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крячках. Враг хочет разрушить все вокруг. Но это ему не удастся!”, – сказала она.

Пресс-секретарь киевского областного управления ГСЧС Виктория Рубан сообщила "Громадському", что пока эвакуация населения не планируется.

"Угрозы людям нет. Детальная информация будет позже. Сейчас все выясняем", — сообщила она.

Напомним, что под Васильковым находится военный аэродром, который пытаются взять под контроль российские войска.

Они сконцентрировались на Василькове после того, как не смогли захватить аэродром в Гостомеле. По данным украинских военных, гостомельский аэродром поврежден настолько сильно, что уже непригоден для десантирования.