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Под Васильковым после обстрела горит нефтебаза
В селе Крячки рядом с Васильковым Киевской области горит нефтебаза после обстрела российскими войсками. Об этом сообщила мэр города Наталия Балсинович.
“Уважаемые жители Василькова, вы все видите сейчас огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крячках. Враг хочет разрушить все вокруг. Но это ему не удастся!”, – сказала она.
Пресс-секретарь киевского областного управления ГСЧС Виктория Рубан сообщила "Громадському", что пока эвакуация населения не планируется.
"Угрозы людям нет. Детальная информация будет позже. Сейчас все выясняем", — сообщила она.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что под Васильковым находится военный аэродром, который пытаются взять под контроль российские войска.
Они сконцентрировались на Василькове после того, как не смогли захватить аэродром в Гостомеле. По данным украинских военных, гостомельский аэродром поврежден настолько сильно, что уже непригоден для десантирования.