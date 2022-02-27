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Під Васильковим після обстрілу горить нафтобаза

Під Васильковим після обстрілу горить нафтобаза
Фото: "Українська правда"

У селі Крячки поряд із Васильковим на Київщині горить нафтобаза після обстрілу російськими військами. Про це повідомила мер Наталія Балсінович.

“Шановні мешканці Василькова, ви всі бачите зараз вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крячках. Ворог хоче зруйнувати все навкруги. Але йому не вдасться!”, – наголосила вона.

Прес-секретар київського обласного управління ДСНС Вікторія Рубан повідомила "Громадському", що поки що евакуація населення не планується.

"Загрози людям немає. Детальніша інформація пізніше, зараз все з'ясовуємо", - повідомила вона.

Як повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, бій за аеродром у Василькові продовжується і рятувальники не мають можливостй розпочати боротьбу з пожежою. Але наразі постачання газу призупинене.  

Нагадаємо, що під Васильковим знаходиться військовий аеродром, який намагаються взяти під контроль російські війська.

Вони зосередилися на Василькові після того, як не змогли захопити аеродром у Гостомелі. За даними українських військових, гостомельський аеродром пошкоджений настільки сильно, що вже непридатний для десантування.