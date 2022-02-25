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В Василькове продолжаются тяжелые бои. Украинский Су-27 уничтожил вражеский военно-транспортный самолет
В Киевской области в городе Васильков продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
“ В полпервого ночи, 26 февраля, украинский истребитель Су-27 успешно атаковал вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД и уничтожил врага. Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где кафиры пытаются высадить десант с воздуха!”, — говорится в сообщении.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.
Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.
"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.