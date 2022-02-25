У Василькові тривають важкі бої. Український Су-27 знищив ворожий військово-транспортний літак

В Київський області у місті Васильків тривают важкі бої.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“О пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога. Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, народний депутат - голова фракції "Слуга народа" Давід Арахамія заявив, что біла Василькова збито ще два російських гвинтокрила.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.