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Меркель засудила загарбницьку війну Путіна

Меркель засудила загарбницьку війну Путіна
Колишній німецький канцлер Ангела Меркель. Фото: BBC

Колишній німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що її думки та солідарність з українським народом та урядом на чолі із Зеленським.

В інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung колишній німецький канцлер Ангела Меркель розповіла, що Захід має зробити все можливе, щоб "покласти край цій загарбницькій війні з боку Росії та її президента Путіна".

"Ця загарбницька війна з боку Росії знаменує собою далекоглядний поворотний момент в історії Європи після закінчення холодної війни… Немає жодного виправдання для цього кричущого порушення міжнародного права, я засуджую його найрішучішим чином", — каже вона.

Меркель наголосила, що солідарна з українським народом.

"Мої думки та моя солідарність з українським народом та урядом на чолі з президентом Зеленським у ці жахливі години та дні", — додала вона.

Меркель також вважає, що повністю підтримує нинішню санкційну політику держав G7, НАТО та ООН.

Нагадаємо, що від обстрілів військ Росії страждають мирні жителі. Загинуло двоє дітей.