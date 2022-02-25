Меркель осудила захватническую войну Путина

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что ее мысли и солидарность с украинским народом и правительством во главе с Зеленским.

В интервью Sueddeutsche Zeitung бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что Запад должен сделать все возможное, чтобы "положить конец этой захватнической войне со стороны России и ее президента Путина".

"Эта захватническая война со стороны России знаменует собой дальновидный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны… Нет никакого оправдания для этого вопиющего нарушения международного права, я осуждаю его самым решительным образом", — говорит она.

Меркель подчеркнула, что солидарна с украинским народом.

"Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и правительством во главе с президентом Зеленским в эти ужасные часы и дни", — добавила она.

Также Меркель сказала, что полностью поддерживает нынешнюю санкционную политику государств G7, НАТО и ООН.

Напомним, что от обстрелов войск России страдают мирные жители. Погибли двое детей.