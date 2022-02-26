Українці збили ще 3 літаки та вертоліт російських ВПС

Вранці суботи, 25 лютого, Повітряні сили ЗСУ збили кілька повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вертоліт та штурмовик Су-25 ЗС РФ були збиті зенітним ракетним комплексом С-300. Український винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 російських окупаційних військ та знищив його.

Ще один російський Су-25 російських, який летів у напрямку Вінниці, був знищений українським винищувачем.

"Продовжуються важкі бої у місті Васильків Київської області, де окупанти намагаються висадити десант із повітря", - йдеться у повідомленні.

Бойові дії відбуваються також на вулицях Києва. Скрізь ворог зазнає великих втрат.

У столиці в районі Шулявки, Зоопарку, на Солом'янці та біля метро Берестейська чути численні кулеметні черги. Тривають запеклі бої.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.