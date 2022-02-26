Многочисленные взрывы произошли сразу в нескольких частях Шевченковского района в Киеве - ВИДЕО

Многочисленные - более 50, пулеметные очереди слышны и видны в Киеве в районе Шулявки, Зоопарка, на Соломенке и у метро Берестейская. Первыми информацию сообщили журналисты ICTV.

Более 50 выстрелов и взрывов отмечают в Киеве в Шевченковском районе - в районе метро Шулявская и КПИ. Также выстрелы слышны в районе Соломенки и метро Берестейская. Со всех этих частей киевляне шлют видео происходящего.

Первым о ситуации сообщил 20 минут назад военный корреспондент телеканала ICTV Андрей Цаплиенко, опубликовавший видео происходящего в своем telegram.

Сразу же после него видео взрывов стали слать с нескольких концов Шевченковского района другие киевляне.

Позже о том, что ВСУ и Териториальная Оборона Обороняют Киев в районе военной части на Метро Берестейская, сообщил в своем telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Предположительно речь идет о воинской части В0331.