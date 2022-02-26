Численні вибухи сталися одразу у кількох частинах Шевченківського району у Києві - ВІДЕО

Численні – понад 50, кулеметні черги чутні та видні у Києві в районі Шулявки, Зоопарку, на Солом'янці та біля метро Берестейська. Першими інформацію повідомили журналісти ICTV.

Понад 50 пострілів та вибухів відзначають у Києві у Шевченківському районі - у районі метро Шулявська та КПІ. Також постріли чути в районі Солом'янки та метро Берестейська. З усіх цих частин кияни надсилають відео того, що відбувається.

Першим про ситуацію повідомив 20 хвилин тому військовий кореспондент телеканалу ICTV Андрій Цаплієнко, який опублікував відео, що відбувається у своєму telegram.

Відразу ж після нього відео вибухів стали надсилати з кількох кінців Шевченківського району інші кияни.

Пізніше про те, що ЗСУ та Територіальна Оборона Обороняють Київ у районі військової частини на Метро Берестейська, повідомив у своєму telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Імовірно, йдеться про військову частину В0331.