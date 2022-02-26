Украинцы сбили еще 3 самолета и вертолет российских ВВС

Утром субботы, 25 февраля, Воздушные силы ВСУ сбили несколько воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Вертолет и штурмовик Су-25 ВС РФ были сбиты зенитным ракетным комплексом С-300. Украинский истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 российских оккупационных войск и уничтожил его.

Еще один российский Су-25 российских, летевший в направлении Винницы, был уничтожен украинским истребителем.

"Продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант из воздуха", — говорится в сообщении.

Боевые действия проходят также на улицах Киева. Везде враг несет большие потери.

В столице в районе Шулявки, Зоопарка, на Соломенке и у метро Берестейская слышны многочисленные пулеметные очереди. Продолжаются ожесточенные бои.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.