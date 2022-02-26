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Украинцы сбили еще 3 самолета и вертолет российских ВВС
Утром субботы, 25 февраля, Воздушные силы ВСУ сбили несколько воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Вертолет и штурмовик Су-25 ВС РФ были сбиты зенитным ракетным комплексом С-300. Украинский истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 российских оккупационных войск и уничтожил его.
Еще один российский Су-25 российских, летевший в направлении Винницы, был уничтожен украинским истребителем.
"Продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант из воздуха", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Боевые действия проходят также на улицах Киева. Везде враг несет большие потери.
В столице в районе Шулявки, Зоопарка, на Соломенке и у метро Берестейская слышны многочисленные пулеметные очереди. Продолжаются ожесточенные бои.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.