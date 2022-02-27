Україна готує позов до суду ООН проти Росії щодо збитків навколишньому середовищу на 810 млрд грн

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, заподіяних довкіллю.

Про це повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Агресія – вона у всьому! Непрохані гості, щоб досягти своєї загарбницької мети, ракетно-артилерійськими ударами по Україні шкодять нашим екосистемам та природним ресурсам", — зазначив він.

За попередніми оцінками, безпрецедентний екологічний збиток від пожежі на нафтобазі в с. Крячки Васильківської громади Київської області становить вісімсот десять мільярдів гривень!

За його словами, над точними розрахунками зараз працюють фахівці Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів та Державна екологічна інспекція України. Але сума тільки збільшуватиметься, і її додадуть до загального кошика збитків, завданих окупантами.

"Хочу заспокоїти українців, що екологічна ситуація зараз контрольована, вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. А окупанти обов'язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави! Перемога буде за нами!" — наголосив Руслан Стрілець.