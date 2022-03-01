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Счетная палата из-за войны с РФ требует списать все внешние долги Украины
Из-за разрушений, которые принесло российское вторжение, необходимо потребовать от внешних кредиторов списания всех долгов с Украины.
Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.
По его словам, "масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России, колоссальный".
"Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 трлн грн или более 57 млрд долларов", – сообщил глава Счетной палаты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пацкан добавил, что международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины.
Ранее сообщалось, что Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.
Напомним, 24 февраля в 5 часов утра в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.