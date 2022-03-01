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Финансы
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Счетная палата из-за войны с РФ требует списать все внешние долги Украины

Счетная палата из-за войны с РФ требует списать все внешние долги Украины
Результаты обстрелов Харьковской ОГА. Фото: Telegram/ВСУ оперативный

Из-за разрушений, которые принесло российское вторжение, необходимо потребовать от внешних кредиторов списания всех долгов с Украины.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

По его словам, "масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России, колоссальный".

"Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 трлн грн или более 57 млрд долларов",  сообщил глава Счетной палаты.

Пацкан добавил, что международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины.

Ранее сообщалось, что Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. 

Автор:
Дмитрий Нарожный