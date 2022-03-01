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Прокурор суда в Гааге начнет расследовать военные преступления России в Украине

Прокурор суда в Гааге начнет расследовать военные преступления России в Украине

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что принял решение начать расследование ситуации возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

Об этом говорится в заявлении Хана, распространенном в понедельник.

Прокурор подтвердил «наличие разумных оснований для начала расследования», которые дают события, происходящие в Украине сейчас, а также   результаты предварительного расследования ситуаций в Крыму и на Донбассе, опубликованные в прошлом году.

Карим Хан сообщил, что поручил своей команде изучить все возможности для сбора доказательств.

С представлением о расследовании военных преступлений, совершенных Россией и Беларусью в Украине, в Международный суд обратилась Литва. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила: «То, что делает Путин – это просто убийство и ничего больше, и я надеюсь, что он будет в Гааге».

После представления Литвы Хану не придется испрашивать одобрения судей Международного уголовного суда для начала расследования, и он сможет быстро приступить к работе, пишет Укринформ.

Прокурор намерен просить поддержки всех государств-участников и международного сообщества (дополнительную бюджетную поддержку, добровольные взносы, бесплатное предоставлении персонала).

Несколько групп уже начали собирать доказательства военных преступлений для использования в будущих судебных процессах. В том числе этим занимается агентство Bellingcat Элиота Гиггинса.

В свою очередь 27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии и призвала суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушание на следующей неделе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России против Украины имеют признаки геноцида и он настаивает на лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.

Автор:
Елена Гладских