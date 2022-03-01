Прокурор суду у Гаазі почне розслідувати військові злочини Росії в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що вирішив розпочати розслідування ситуації можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

Про це йдеться в заяві Хана, поширеній у понеділок.

Прокурор підтвердив «наявність розумних підстав для початку розслідування», які дають події, що відбуваються в Україні зараз, а також результати попереднього розслідування ситуацій у Криму та на Донбасі, опубліковані минулого року.

Карім Хан повідомив, що доручив своїй команді вивчити всі можливості для збирання доказів.

З поданням про розслідування військових злочинів, скоєних Росією та Білоруссю в Україні, до Міжнародного суду звернулася Литва. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила: «Те, що робить Путін – це просто вбивство і нічого більше, і я сподіваюся, що він буде у Гаазі».

Після подання Литви Хану не доведеться вимагати схвалення суддів Міжнародного кримінального суду для початку розслідування, і він зможе швидко розпочати роботу, пише Укрінформ.

Прокурор має намір просити підтримки всіх держав-учасниць та міжнародної спільноти (додаткову бюджетну підтримку, добровільні внески, безкоштовне надання персоналу).

Декілька груп уже почали збирати докази військових злочинів для використання у майбутніх судових процесах. У тому числі цим займається агенція Bellingcat Еліота Гіггінса.

У свою чергу 27 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії та закликала суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання наступного тижня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Росії проти України мають ознаки геноциду, і він наполягає на позбавленні РФ права голосу в Раді безпеки ООН.