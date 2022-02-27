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Украина направила иск против России в Междунапродный суд ООН в Гааге

Украина направила иск против России в Междунапродный суд ООН в Гааге

Украина направила иск против России в Междунапродный суд ООН в Гааге. Об этом в своем микроблоге Twitter написал президент Владимир Зеленский.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", - написал президент.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Степан Крьока