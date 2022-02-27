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Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав президент Володимир Зеленський.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягти Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання наступного тижня", — написав президент.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Степан Крьока