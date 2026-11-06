ЄС профінансує створення в Україні центрів професійної майстерності

Три заклади професійної освіти у Києві, Дніпрі та Волинській області отримають загалом понад €24 млн фінансування за підтримки Європейського Союзу на створення Центрів професійної майстерності (Centres of Vocational Excellence, CoVEs).

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейського інвестиційного банку.

Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів, обласні адміністрації та заклади-учасники вже підписали угоди, необхідні для спрямування фінансування.

Кошти отримають Київський професійний коледж TECHNO-ART, Дніпровський професійний технологічний коледж та Колківський центр професійної освіти у Волинській області.

Роботи зі створення центрів заплановані на 2027–2028 роки. Проєкти передбачають оновлення навчальних корпусів, майстерень і гуртожитків, а також закупівлю нового обладнання та транспортних засобів для практичної підготовки студентів.

Нові центри мають поєднати професійну освіту, перепідготовку кадрів і співпрацю з бізнесом. Роботодавців планують залучати до формування навчальних програм, а дорослі зможуть проходити перепідготовку та підвищувати кваліфікацію.

“Відновлення України залежить від кваліфікованих людей. Ми допомагаємо посилити професійну освіту та забезпечити українців практичними навичками, необхідними для відбудови країни та зміцнення її економіки”, — заявив віцепрезидент групи ЄІБ Карл Негаммер.

Фінансування є частиною програми ЄІБ із розвитку професійної освіти в Україні загальним обсягом €58 млн. Крім того, програма передбачає €8,5 млн грантового фінансування на технічну допомогу через Інвестиційну платформу сусідства ЄС.

Нагадаємо, нещодавно уряд змінив правила професійної освіти, передбачивши більшу автономію коледжів, посилення практичної підготовки та тіснішу співпрацю закладів із роботодавцями.