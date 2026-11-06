RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,44

--0,09

EUR

51,04

--0,21

Готівковий курс:

USD

46,25

46,04

EUR

51,81

51,52

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

ЄС профінансує створення в Україні центрів професійної майстерності

Європейський інвестиційний банк
ЄС профінансує створення в Україні центрів професійної майстерності

Три заклади професійної освіти у Києві, Дніпрі та Волинській області отримають загалом понад €24 млн фінансування за підтримки Європейського Союзу на створення Центрів професійної майстерності (Centres of Vocational Excellence, CoVEs).

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейського інвестиційного банку.

Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів, обласні адміністрації та заклади-учасники вже підписали угоди, необхідні для спрямування фінансування.

Кошти отримають Київський професійний коледж TECHNO-ART, Дніпровський професійний технологічний коледж та Колківський центр професійної освіти у Волинській області.

Роботи зі створення центрів заплановані на 2027–2028 роки. Проєкти передбачають оновлення навчальних корпусів, майстерень і гуртожитків, а також закупівлю нового обладнання та транспортних засобів для практичної підготовки студентів.

Нові центри мають поєднати професійну освіту, перепідготовку кадрів і співпрацю з бізнесом. Роботодавців планують залучати до формування навчальних програм, а дорослі зможуть проходити перепідготовку та підвищувати кваліфікацію.

“Відновлення України залежить від кваліфікованих людей. Ми допомагаємо посилити професійну освіту та забезпечити українців практичними навичками, необхідними для відбудови країни та зміцнення її економіки”, — заявив віцепрезидент групи ЄІБ Карл Негаммер.

Фінансування є частиною програми ЄІБ із розвитку професійної освіти в Україні загальним обсягом €58 млн. Крім того, програма передбачає €8,5 млн грантового фінансування на технічну допомогу через Інвестиційну платформу сусідства ЄС.

Нагадаємо, нещодавно уряд змінив правила професійної освіти, передбачивши більшу автономію коледжів, посилення практичної підготовки та тіснішу співпрацю закладів із роботодавцями.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності