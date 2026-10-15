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Україна отримає €60 млн позики від Європейського банку для розбудови західного кордону

Європейський інвестиційний банк
ЄІБ надасть Україні €60 млн на інфраструктуру західного кордону

Кабінет міністрів України погодив залучення позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 60 млн євро. Кошти спрямують на реалізацію проєкту «Інфраструктура західного кордону України».

Як пише Dilo, відповідне розпорядження № 1050-р оприлюднено на Урядовому порталі.

"Визнати за доцільне залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Інфраструктура західного кордону України» у розмірі 60 млн євро", – йдеться в документі.

Згідно з розпорядженням, угоду про передачу кредитних коштів доручено укласти Міністерству фінансів України та Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

ЄІБ уже надав Україні €4,5 млрд

Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він посилив фінансову підтримку країни, зокрема для зміцнення її стійкості та відновлення інфраструктури. Відтоді ЄІБ надав Україні €4,5 млрд фінансування.

У вересні повідомлялося, що ЄІБ працює над новими фінансовими інструментами для України, які можуть мобілізувати до €1 млрд на розвиток транспортної, цифрової та енергетичної інфраструктури. Окремо банк готує програми підтримки великих компаній, які постраждали від атак останніх тижнів.

Нагадаємо, в червні Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо запуску Ініціативи з безпеки та сполучності. Першим проєктом у її межах стане розвиток інфраструктури західного кордону України, на який ЄІБ планує надати 120 млн євро фінансування.

Автор:
Тетяна Бесараб

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